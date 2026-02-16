ВАКС ухвалив рішення щодо Галущенка: що вирішив суд

Герман Галущенко / © Суспільне

Колишній міністр енергетики Герман Галущенко залишиться під вартою, попри часткове задоволення його скарги у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) на нібито незаконне затримання.

Про це повідомляє кореспондент “Суспільного”.

Галущенка затримали у ніч на 15 лютого під час спроби виїхати за межі України. Його зняли з потяга та доставили до слідчих, які невдовзі повідомили про підозру у справі “Мідас”, пов’язаній із розкраданням коштів державного підприємства “Енергоатом”.

Суд визнав, що деякі процесуальні дії під час затримання могли порушувати процедуру, тому частково задовольнив скаргу ексміністра. Водночас рішення про тримання під вартою залишили без змін.

У чому звинувачують Германа Галущенка

Герман Галущенко обіймав посаду міністра енергетики з 2021 до 2025 року, а з 17 липня до 19 листопада 2025 року тимчасово був міністром юстиції.

Він фігурує у справі НАБУ “Мідас”, яка стосується масштабної корупції у сфері енергетики. За даними слідства, організатором схеми є бізнесмен Тимур Міндіч, а Галущенко нібито отримував особисту вигоду через сприяння Міндічу та використання послуг, організованих ним для легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом через довірену особу міністра — радника Ігоря Миронюка.

Після відставки з посади міністра юстиції Галущенко не з’являвся у публічному просторі, однак у листопаді проходив допит у НАБУ, а у січні брав участь у засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, де проходив як свідок.

12 листопада матеріали справи стали публічними, після чого його відсторонили від посади міністра юстиції. 14 листопада Галущенка вивели зі складу РНБО, а 19 листопада Верховна Рада офіційно звільнила його з посади.

Слідство має підтверджені докази причетності Галущенка до злочинних схем, коли він очолював Міністерство енергетики.