ВАКС виправдав колишнього міністра інфраструктури Омеляна

Його звинувачували у діях, що призвели до недоотримання бюджетом 30,4 мільйонів гривень.

Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

"У понеділок, 18 жовтня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила виправдувальний вирок та визнала невинуватим колишнього міністра інфраструктури України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 211 КК України, у зв’язку з відсутністю в його діях складу злочину", - йдеться у повідомленні суду на сторінці у Facebook.

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Зазначається, що вирок може бути оскаржений до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду упродовж 30 днів з дня проголошення.

Своєю чергою у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі вже заявили, що оскаржать рішення ВАКС.

"Прокурор САП не погоджується з виправдувальним вироком та оскаржить його у суді апеляційної інстанції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Дії експосадовця кваліфіковано за ч.2 ст.211 Кримінального кодексу України ("Видання службовою особою нормативно-правового акту, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах").

кваліфіковано за ч.2 ст.211 Кримінального кодексу України ("Видання службовою особою нормативно-правового акту, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах"). За даними слідства, колишній міністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас, один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр. До того ж, Міністерство фінансів України виступало проти зменшення усіх портових зборів, з-поміж іншого, наголошуючи на тому, що зменшення саме адміністративного збору призведе до недоотримання доходів в державний бюджет. Про це Мінфін неодноразово інформував міністра інфраструктури.

про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас, один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр. До того ж, Міністерство фінансів України виступало проти зменшення усіх портових зборів, з-поміж іншого, наголошуючи на тому, що зменшення саме адміністративного збору призведе до недоотримання доходів в державний бюджет. Про це Мінфін неодноразово інформував міністра інфраструктури. У підсумку рішення експосадовця про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 млн грн: з очікуваних 203,5 млн грн отримано 173,1 млн грн. Ці дані підтверджені Держаудитслужбою та судовою експертизою. Згодом Міністерство інфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети.

у 2018 році 30,4 млн грн: з очікуваних 203,5 млн грн отримано 173,1 млн грн. Ці дані підтверджені Держаудитслужбою та судовою експертизою. Згодом Міністерство інфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети. Варто зазначити, що це вже друге розслідування незаконних дій посадовця, розслідувана НАБУ. Справа щодо незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації ексміністром була скерована до суду у лютому 2019 року. Натомість у липні 2020 року провадження закрили у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до відповідальності.

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