ВАКС закрив справу проти ексміністра інфраструктури Пивоварського

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) у середу закрив справу проти колишнього міністра інфраструктури Андрія Пивоварського через сплив строків давності.

Про це сам ексміністр написав на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначається, обвинувальний акт у справі надійшов до суду лише в липні 2024 року, хоча розслідування розпочалося у 2016 році. Обсяг матеріалів справи становив 80 томів.

Колишнього міністра підозрювали у зловживанні службовим становищем, що, за даними слідства, завдало державі понад 30 млн доларів збитків.

Суд також зняв арешт із майна Пивоварського. Повний текст ухвали ВАКС планує оприлюднити 17 жовтня.

Суть звинувачень

НАБУ і САП підозрювали Пивоварського у зловживанні владою та службовим становищем. Йшлося про наказ, виданий у 2015 році, який, за версією слідства, незаконно дозволив приватним компаніям отримувати половину ставки корабельного збору із суден у морському порту «Південний» замість того, щоб ці кошти повністю надходили державному підприємству «Адміністрація морських портів України» (АМПУ).

За оцінками антикорупційних органів, внаслідок цих дій державі було завдано збитків на суму понад 49 мільйонів доларів.

Незважаючи на те, що події, які інкримінували ексміністру, відбувалися у 2015 році, а розслідування розпочали у 2016-му, підозра Пивоварському була оголошена лише у лютому 2023 року. Обвинувальний акт надійшов до ВАКС тільки у липні 2024 року, що призвело до спливу строків, встановлених Кримінальним кодексом.