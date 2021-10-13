ВАКС заочно заарештував сина Януковича у справі про "Межигір'я"

Суд підтримав позицію прокурора і детектива та задовольнив клопотання у повному обсязі.
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід синові експрезидента України Віктора Януковича Олександру у справі про резиденцію "Межигір'я".
Про це повідомляє пресслужба Спеціальної антикорупційної прокуратури(САП).
"ВАКС 13 жовтня задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене з прокурором САП, і обрав Олександру Януковичу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
- У серпні Вищий антикорупційний суд (ВАКС) дозволив провести спеціальне досудове розслідування щодо колишнього президента-втікача Віктора Януковича та його сина Олександра у справі про привласнення "Межигір'я".
- Януковичам інкримінують незаконне обернення комплексу споруд на території Вишгородського району на свою користь. Колишній президент-втікач і його син завдали державі збитків на понад 500 млн грн.
- 7 жовтня у цій справі Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід і самому президенту-втікачу Віктору Януковичу. Його також арештували заочно.