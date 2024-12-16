ВАКС зняв з голови АМКУ Кириленка електронний браслет — рішення суду

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення зняти електронний браслет з голови АМКУ Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні.

Про це йдеться у рішенні суду, яке оприлюднено у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

"Задовольнити клопотання частково. Змінити захід забезпечення, застосований до (Кириленка – ред.), у частині покладених на підозрюваного додаткових обов'язків, а саме: обов'язок, передбачений п. 2 ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти на підозрюваного в такій редакції – не відлучатися за межі України без дозволу детектива, прокурора чи суду; обов'язок, передбачений п. 9 ч. 5 ст. 194 КПК України, носити електронний засіб контролю – скасувати. В іншому заходи забезпечення залишити без змін", – йдеться в рішенні.

Нагадаємо, родина очільника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка "заробила" 300 тисяч доларів США на продажі малини. Зокрема, такою версією голова АМКУ виправдовував наявність непояснюваних 56 млн статків (разом із сімома квартирами загальною площею понад 700 м. кв.).

ТСН.ua дослідив справу Кириленка. Зокрема, стало відомо, що голову АМКУ підозрюють у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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