ВАКС зобов'язав НАБУ відкрити уже другу справу проти глави «Укренерго» - ЗМІ

Про це йдеться в рішенні ВАКС від 24 липня, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень, пише УНІАН.

Мова йде про кримінальне провадження №52022000000000091 за фактом нанесення державі збитків на 716 млн грн в перші місяці війни.

В рамках цього провадження НАБУ ще 11 квітня 2024 року оголосило про підозру одному з підлеглих Кудрицького - начальнику департаменту адміністратора розрахунків Дирекції ринкових операцій "Укренерго". Однак самому керівнику держкомпанії звинувачення висунуті не були.

Тепер ВАКС зобов'язав НАБУ розслідувати причетність Кудрицького до цієї справи.

Раніше ВАКС зобов'язав НАБУ відкрити справу щодо Кудрицького за фактом крадіжки 10 млн грн при закупівлі бронежилетів в перші місяці війни. По цій справі СБУ та НАБУ затримали одного з топ-менеджерів "Укренерго". По цій справі глава "Укренерго" також проходить в якості свідка.