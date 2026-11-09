Реклама

Зараз найвирішальніший момент нашого протистояння агресору. Відповідальність за майбутнє країни та зупинка бойових дій, — це головна вимога для початку будь яких мирних перемовин. Першим питанням на цих перемовинах, повинно бути вимога звільнення всіх наших Героїв з ворожого полону за формулою «всіх на всіх». Зараз в полоні ворог утримує більше шести тисяч українських військових, третина з яких знаходиться в полоні більше чотирьох років. 23 жовтня 2026 року додому повернулися 270 українців. Понад половину з них взяли в полон ще у 2022-му. Тому я оцінював би обмін не тільки за загальною кількістю звільнених, а й за тим, чи є чіткий пріоритет для тяжкохворих, поранених і тих, хто перебуває в неволі найдовше.

Для мене принципово розрізняти обмін і виконання норм міжнародного права. Статті 109–110 Третьої Женевської конвенції зобов’язують сторони репатріювати тяжкохворих і тяжкопоранених військовополонених незалежно від їхньої кількості. Стаття 118 вимагає звільнити й репатріювати всіх полонених без зволікань після припинення активних бойових дій. Окремо треба сказати про цивільних, яких Росія утримує незаконно. Вони не є військовополоненими, і ставити їх в один ряд із військовими некоректно. Але й викреслювати їх із переговорів лише через те, що для них не створено такого самого механізму обміну, неприпустимо. Тут потрібні окремі домовленості. Обмін дає змогу повертати людей уже зараз, але він не може бути єдиною умовою їхньої свободи. Обовʼязок Держави зробити все, щоб наші хлопці повернулись до дому, до своїх рідних та отримали всю необхідну допомогу та підтримку. Потрібно прискорити цей процес не тільки на рівні Уповноважених з прав людини, а і об’єднати всі структури які займаються цими питаннями. Подальша реабілітація та відновлення стану здоровʼя потребує додаткових можливостей. Це є моральним обовʼязком всіх нас перед тими, хто мужньо захищав Україну та не втрачав віру в нашу перемогу!!!!

Реклама

Новини партнерів