Валерій Дубіль разом із БФ молодіжної ініціативи «Надія» та партнерами здійснили 215 гуманітарних місій на фронт

Днями волонтери здійснили 215-ту гуманітарну місію по всій лінії фронту. З початку повномасштабної війни команда волонтерів на чолі з Валерієм Дубілем передає військовим РЕБи, бойові автівки, генератори, старлінки, розвідувальні мавіки.

Допомогу отримали військовослужбовці, які обороняють Україну в наступних населених пунктах: Торецьк, Лиман, Соледар, Дружківка, Добропілля, Охтирка, Краснопілля, Юнаківка, Курахово, Купʼянськ, Вовчанськ, Красне, а також на Херсонському, Запорізькому, Миколаївському напрямках.

Особливу увагу приділили підрозділам Головного управління розвідки – для них організували 25 окремих місій. Системно допомогу отримують Національна гвардія, зокрема спецпідрозділ «Омега», а також прикордонники, бойові підрозділи Нацполу, ЗСУ та тероборона.

Крім допомоги захисникам фонд реалізовує поставку критичної медицини. Системно близько 30-40 закладів охорони здоровʼя отримують все необхідне для порятунку життя людей. Вантаж містить як витратні медичні засоби, так і дороговартісне специфічне обладнання. Географія медичного напрямку покриває Миколаївську, Херсонську, Сумську, Харківську, Дніпропетровську, Київську, Житомирську та інші області.

Госпіталі, шпиталі, лікарні й стабілізаційні пункти отримали понад 120 апаратів непрямого масажу серця, які рятують життя при клінічній смерті - Еasy Pulses зі Швейцарії.

«Коли зупиняється серце наших воїнів, саме Easy Pulse допомагає повернути їх до життя. Ми вже передали понад 100 таких апаратів у прифронтові шпиталі та військові підрозділи. Це критична медицина, яка рятує життя у найскладніших умовах, коли кожна секунда має значення. Вартість одного такого апарата — 650 000 грн, але людське життя безцінне», — сказав голова наглядової ради БФ молодіжної ініціативи «Надія», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації Валерій Дубіль.

Також волонтери передали:

- 5 кабінетів гастроколоноскопії Fuji (Японія);

- 12 апаратів для лікування гострої ниркової недостатності;

- сучасні системи МРТ та КТ;

- десятки карет швидкої допомоги;

- монітори пацієнтів, підігрівачі інфузійних розчинів тощо.

Важливий акцент – безпека медичного персоналу. РЕБ-комплекси, які передає фонд, використовують не лише військові, а й медики, зокрема для захисту евакуаційного транспорту.

«Нещодавно карету швидкої з екіпажем атакували ворожими дронами. Комплекси РЕБ від БФ молодіжної ініціативи «Надія» врятували не одне життя. Вціліла і автівка, і фельдшери з пораненими воїнами», – розповів начальник медичної служби одного з прифронтових міст.

Комплексна й системна підтримка медичної галузі та військовослужбовців реалізується завдяки партнерству з міжнародними організаціями та бізнесом.

«Без наших засновників Віти Присяжнюк, Іллі та Івана Дубіль, партнерів з США, Іспанії, Німеччини, Польщі та друзів ці місії б не відбулися. Я щиро вдячний українським партнерам: Денису Парамонову, мережі компаній «Епіцентр К», Анатолію Шкрібляку, Олегу Аверʼянову та ПК «Пожмашина», Дмитру Нікітіну, Олексію Омельяненку, Євгену Довбні, Владлену Нікітіну та «Укравіакостех». Щиро дякую Revival Foundation, EltechTrust, Об'єднанню «Україна Допомога Брайтшайд імені Cвятого Лаврентія» та всім іншим, хто допомагає наблизити допомогу», — зазначив Валерій Дубіль.

Волонтери наголошують, що відкриті до співпраці та готові надати допомогу в межах своїх можливостей. Контакти та деталі – на сторінці фонду: