Валізи з російськими мільйонами для Порошенка напередодні виборів доставив бізнес-партнер Медведчука, - ЗМІ

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Таку версію подій оприлюднило слідство, а суд продовжив термін розслідування справи колишніх охоронців Порошенка до 12 вересня 2025 року, передає Главком, із посиланням на відповідну ухвалу суду.

«28 березня 2019 року співробітники УДО зустріли в аеропорту «Жуляни» літак із Москви, на борту якого перебували валізи з €38 млн. Ці гроші були доставлені бізнес-партнером дружини колишнього народного депутата Віктора Медведчука – Алєксандром Баримовим», - розповідають журналісти з посиланням на слідство.

Підкріпленням цих слів є відеозапис поїздки Баримова, який через шість років отримали оперативники ДБР. За версією слідства, без оформлення належних митних процедур охоронці забрали багаж із грошима переданий Баримовим і вивезли його у невідомому напрямку.

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«На відео, за даними слідства, зафіксовано процес маркування валіз у московському аеропорту «Шереметьєво», а також передача готівки Чучковському прямо на борту літака зі словами російською мовою: «Хороших вам виборов. Спасибо». Вже за три дні, 31 березня 2019 року, в Україні відбувся перший тур президентських виборів», - зазначається в новині.

У підсумку, Печерський районний суд Києва продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо колишніх співробітників Управління державної охорони до 12 вересня 2025 року.

«Йдеться про колишнього заступника начальника Служби безпеки президента України УДО Вадима Чучковського і двох його підлеглих – ексводіїв Управління Сергія Волевача і Руслана Крамаренка. З березня 2025 року всі троє утримуються під вартою із визначеними багатомільйонними заставами. Востаннє, у червні, суд визначив Крамаренку заставу в 360 млн грн, Чучковському та Волевачу – по 342 млн грн.», - пише видання.

Як повідомлялось раніше, отримані з Москви гроші для тодішнього президента Порошенка, могли бути призначені для скупки голосів на президентських виборах.

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До цього зазначалося, що незважаючи на вторгнення росії в Україну, на території держави-агресорки багато років продовжували працювати підприємства Порошенка: Липецька фабрика, «Богдан», Севастопольський ремонтний завод в Криму після його анексії, ряд підприємств в рф тощо.