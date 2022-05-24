"Вам доведеться посилати у бій власні війська": Єрмак назвав єдиний шлях запобігти світовій війні

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що спроби умиротворити агресора завжди є контрпродуктивними, оскільки він сприймає прагнення до миру як прояв слабкості та вимагає більшого після кожної поступки. Тож існує лише один шлях запобігти світовій війні – допомогти Україні перемогти у війні з Росією.

Голова ОП нагадав, що у цій війні вже загинули десятки тисяч людей, мільйони були вимушені втікати.

Про це Єрмак сказав під час віртуального виступу в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі 24 травня, пише "Укрінформ".

Він продовжив, що ніхто й нікуди не може втекти від тих злочинів, які російські військові скоїли у Бучі, Маріуполі, Чернігові та у десятках інших українських міст. Навіть у цих умовах Україна інколи чує заклики піти на поступки агресору.

"Ми продовжуємо чути заклики до капітуляції в ім’я миру у Європі. Деякі з наших партнерів пропонують нам дати агресору можливість зберегти обличчя, пропонують переговори навколо так званих територіальних спорів. Але як це можливо, коли Росія демонструє намір зруйнувати Україну та називає українців "неправильними росіянами"? Як хтось може очікувати на таке, враховуючи чисельні докази актів геноциду, що були здійснені проти українців російськими військами?" – заявив Єрмак.

Тож, зауважив він, негайна мета України – зупинити жорстоку агресію Росії та забезпечити повне виведення їївійськ зі своєї території.

Голова ОП зауважив, що як вчить історія, спроби умиротворити агресора завжди є контрпродуктивними, оскільки агресор завжди сприймає прагнення до миру як прояв слабкості та вимагає більшого після кожної поступки.

"Існує лише один шлях для того, щоб уникнути ескалації цієї війни в континентальну або навіть у світову. Допоможіть Україні перемогти. Зараз ви не маєте брати участь у цій війні. Просто допоможіть нам це зробити, інакше завтра вам доведеться посилати у бій власні війська", – застеріг голова ОП, звертаючись до учасників форуму.

"Ваша допомога Україні є шляхом до балансу між політикою цінностей та "реальною політикою". Це шлях надіслати чіткий сигнал всім потенційним та майбутнім агресорам, що їхні дії не залишаться безкарними", – наголосив Єрмак.

Нагадаємо, голова ОП цього ж дня заявив, що для звільнення територій від окупантів Україні потрібно більше зброї та жорсткіші санкції проти Росії.

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