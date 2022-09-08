"Вам тут не раді": країни Балтії та Польща закривають в’їзд російським туристам

Від 19 вересня російським туристам закривають в'їзд до Естонії. Аналогічний крок зроблять Польща та інші країни Балтії.

Країни Балтії та Польща мають намір запровадити жорсткі обмеження на в'їзд для громадян Росії з шенгенськими туристичними візами, незалежно від того, в якій країні вони видані.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, пише ERR.

"Разом із Латвією, Литвою та Польщею ми хочемо суттєво обмежити в'їзд громадян Росії, метою яких є туризм. Сьогодні ми разом із прем'єр-міністрами Латвії, Литви і Польщі зробимо заяву з цього приводу. Ми вже оцінили це як необхідне", - заявила Каллас.

Вона пояснила, що однією з причин обмеження в'їзду російських туристів є питання безпеки. Вона зазначила, що Естонія не може контролювати всіх, хто прибуває, оскільки авіасполучення було призупинене через запроваджені проти Росії санкції, а на прикордонні з Росією країни лягло дуже велике навантаження.

Також очільниця уряду Естонії зауважила, що обмеження повинні передбачати винятки для тих, хто відвідує членів сім'ї, дисидентів і власників посвідок на проживання.

Очільник МЗС Естонії Урмас Рейнсалу повідомив, що в’їзд до його країни російським туристам закриють 19 вересня.

"У ніч проти 19 вересня почне діяти заборона на в'їзд до Естонії через шенгенський зовнішній кордон для громадян РФ, незалежно від того, яка країна видала шенгенську візу", – сказав міністр закордонних справ Естонії.

Рейнсалу також зазначив, що аналогічний крок зроблять й інші країни Балтії.

"Не приїжджайте до Естонії з шенгенськими візами, вам тут не раді!" — звернувся він до громадян РФ.

Нагадаємо, напередодні очільник МЗС Латвії повідомив що Литва, Латвія та Естонія домовилися суттєво обмежити в’їзд росіянам, які мають шенгенські візи ЄС.

Також зазначимо, що Єврокомісія погодила пропозицію про повне зупинення спрощеного візового режиму з РФ. Тепер його має затвердити Європейська Рада.

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