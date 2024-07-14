Ван Гог та герой "Матриці": меми після замаху на Дональда Трампа – фото

Дональд Трамп став героєм мемів після стрілянини.

У США 14 липня під час виступу експрезидента Дональда Трампа у штаті Пенсильванія пролунали постріли. Трамп отримав поранення вуха. Користувачі соцмереж миттєво відреагували на інцидент мемами.

Політика порівняли із художником Ван Гогом і навіть героєм фільму "Матриця" Нео.

ТСН.ua. зібрав найцікавіші жарти.

Меми про Дональда Трампа / Фото: соцмережі

Меми про Дональда Трампа / Фото: соцмережі

Меми про Дональда Трампа / Фото: соцмережі

Меми про Дональда Трампа / Фото: соцмережі

Меми про Дональда Трампа / Фото: соцмережі

Меми про Дональда Трампа / Фото: соцмережі

Нагадаємо, стало відомо ім'я нападника на Дональда Трампа, якого ФБР застрелило на місці.

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