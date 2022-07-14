Варварську поведінку Росії треба негайно припинити: в ЄС засудили ракетний удар по Вінниці

Євросоюз засуджує невибіркові обстріли російськими військами цивільних об'єктів, що тривають. Звірство у Вінниці є останнім у довгій низці жорстоких нападів, спрямованих проти мирних жителів та цивільної інфраструктури.

Усіх винних у цих злочинах буде притягнуто до відповідальності відповідно до міжнародного права.

З такою заявою виступили високий представник ЄС Жозеп Боррель та єврокомісар із кризового регулювання Янеш Ленарчич, текст якої поширила Зовнішня дипломатична служба ЄС 14 липня.

У заяві йдеться, що російські сили вторгнення до України атакували цивільну будівлю та культурний центр у Вінниці, вбивши понад 20 людей і поранивши десятки інших. Багато з них перебувають у критичному стані.

"Європейський союз найрішучішим чином засуджує ці невибіркові обстріли цивільних об'єктів, що тривають, включно з лікарнями, медичними установами, школами і притулками. Це звірство у Вінниці є останнім у довгій низці жорстоких нападів, спрямованих проти мирних мешканців та цивільної інфраструктури", – йдеться у заяві представників ЄС.

Її автори наголосили, що агресивна війна Росії проти України вирує в країні вже понад 4,5 місяця. А збройні сили Росії та їхні маріонетки залишають кривавий слід в Україні.

"Тисячі мирних жителів уже вбиті. Цю варварську поведінку Росії за повного ігнорування міжнародного гуманітарного права має бути негайно припинено", – заявили Боррель та Ленарчич.

Вони додали, що на власні очі бачили жахливі руйнування, завдані Росією Україні та її народу. Цивільне населення продовжує зазнавати великих втрат у цій війні через принципове ігнорування Росією міжнародного гуманітарного права. Мирні жителі стикаються віч-на-віч зі смертю, насильством, зокрема сексуальним насильством, насильницькою депортацією і знищенням.

"Не може бути безкарності за порушення і злочини, вчинені російськими силами та їхнім політичним начальством. Усіх винних у цих злодіяннях буде притягнуто до відповідальності за їхні дії відповідно до міжнародного права. ЄС підтримує всі зусилля щодо забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права", – наголошується в заяві.

Нагадаємо, 14 липня російські війська трьома ракетами вдарили по центру Вінниці. Вони вбили 22 людей, серед них – троє дітей. Ще близько 90 поранених і кілька десятків зниклих безвісти. На місці влучань досі триває рятувальна операція.

Ракетний удар по Вінниці: 22 людини загинули, 90 поранених, дивом врятувався Олег Скрипка

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