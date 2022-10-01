"Вас будуть вибивати по одному": Зеленський звернувся до влади РФ у контексті її поразки в Лимані

Поки росіяни не вирішать проблему "з тим одним", їх робитимуть цапами-відбувайлами у поразках на війні, сказав президент.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до російської влади з попередженням, що кожного в РФ можуть зробити винним у провалах на фронті, якщо вони не вирішать проблему з президентом Володимиром Путіним.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 1 жовтня, коментуючи захід ЗСУ до Лимана та втечу звідти окупантів.

"Вони там почали вже кусати один одного, шукають винних. Звинувачують у провалах якихось там генералів. Це перший дзвіночок, який варто почути на всіх рівнях російської влади", – зауважив президент.

"Поки ви всі не вирішите проблему з тим одним, хто все це розпочав, хто почав цю безглузду для Росії війну проти України, вас будуть вибивати по одному, роблячи цапами-відбувайлами, щоб не визнавати, що ця війна є історичною помилкою для Росії", – звернувся до представників влади РФ Зеленський.

Нагадаємо, 1 жовтня українські війська зайшли до Лимана Донецької області та розгорнули там український прапор.

Як повідомили офіційно в ЗСУ, наразі за місто йдуть бої.

Чималі проблеми окупантів у Лимані навіть визнали в Міноборони РФ. Там заявили, що російське командування було змушене відвести війська на "більш вигідні позиції".

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