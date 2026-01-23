- Дата публікації
Політика
1882
1 хв
"Ваш господар у Москві не протягне 100 років": Сибіга жорстко відповів на заяву Орбана
Андрій Сибіга назвав план Орбана приреченими та відповів жорсткою публічною заявою.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко відреагував на заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктор Орбан щодо перспектив членства України в Європейському Союзі.
Відповідну заяву очільник МЗС України написав в соцмережі X.
Коментуючи слова Орбана про те, що в Угорщині нібито не буде парламенту, який упродовж найближчих 100 років підтримав би вступ України до Європейського Союзу, Сибіга назвав такий план приреченим.
«Цей план приречений на провал, пане Прем’єр-міністре. Ваш господар у Москві не протримається 100 років, навіть якби ви були готові віддати йому всі органи. А в день вступу України до ЄС ми повісимо цей заголовок у Верховній Раді України, щоб пам’ятати вашу брехню наступні 100 років», — зазначив очільник МЗС.
Раніше Орбан публічно заявив, що протягом наступних 100 років жоден угорський парламент не підтримає членство України в ЄС.
«Я не думаю, що в Угорщині протягом наступних ста років знайдеться парламент, який проголосує за вступ України до Європейського Союзу», — заявив Орбан.