"Ваш господар у Москві не протягне 100 років": Сибіга жорстко відповів на заяву Орбана

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © Associated Press

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко відреагував на заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктор Орбан щодо перспектив членства України в Європейському Союзі.

Відповідну заяву очільник МЗС України написав в соцмережі X.

Коментуючи слова Орбана про те, що в Угорщині нібито не буде парламенту, який упродовж найближчих 100 років підтримав би вступ України до Європейського Союзу, Сибіга назвав такий план приреченим.

«Цей план приречений на провал, пане Прем’єр-міністре. Ваш господар у Москві не протримається 100 років, навіть якби ви були готові віддати йому всі органи. А в день вступу України до ЄС ми повісимо цей заголовок у Верховній Раді України, щоб пам’ятати вашу брехню наступні 100 років», — зазначив очільник МЗС.

Раніше Орбан публічно заявив, що протягом наступних 100 років жоден угорський парламент не підтримає членство України в ЄС.

«Я не думаю, що в Угорщині протягом наступних ста років знайдеться парламент, який проголосує за вступ України до Європейського Союзу», — заявив Орбан.