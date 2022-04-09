"Ваша боротьба - це боротьба за всіх нас. Ми вам допоможемо": до України з візитом приїхало керівництво ЄС

Україна отримала від ЄС опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата в Європейський Союз.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка у Києві передала документ президенту Володимиру Зеленському, зазначила, що його заповнення забере не роки, як зазвичай, а тижні, оскільки відносини України та ЄС є настільки розвинутими, що Брюссель не потребує відповідей.
З офіційними візитами напередодні до Києва приїхали одразу кілька європейських політиків. Окрім Урсули фон дер Ляєн, президент Зеленський зустрівся з прем'єром Словаччини Едуардом Геґером. Подякував йому за підтримку України, за прийом біженців та за надання Україні зброї для протистояння російській агресії. Завітав до України і головний європейський дипломат Жозеп Борель. Про це повідомляє кореспондентка ТСН Ірина Прокоф'єва.
У січні цього року, коли Росія стягувала до кордонів теніку і солдатів, головний дипломат ЄС сміливо вирушив на український Донбас. Пізніше в Києві, в будівлі Кабміну, він скаже, що означав його тодішній візит.
"Протистояння на кордоні може посилитися. Ми тут для того, щоб іще раз підкрелити підтримку суверінітету України", - сказав тоді Боррель.
Побачене сьогодні змушує досвідченого дипломата реагувати жорсткіше. Він перелічує вже надану допомогу Україні.
"Ми вже надали мільярд євро на озброєння від членів Євросоюзу. За кілька днів, я переконаний, ми ухвалимо ще одне рішення про виділення ще 500 мільйонів євро. Для того, щоб ви могли придбати конкретно те озброєння, яке вам найбільше потрібно", - сказав Боррель.
Він відверто говорить про те, що воєнні злочинці, що знущались над цивільними в українських містах, мають бути покарані. Для цього Євросоюз вже виділив 7 мільярдів євро для створення доказової бази для Міжнародного кримінального суду.
"Потрібно зібрати докази, свідоцтва тих брутальних дій, які були скоєні, не лише в Бучі. Нам потрібно працювати з вами, генеральним прокурором, ми мусимо навчити, дати обладнання, щоб ретельно все задокументувати", - сказав Боррель.
Найболючіше питання - коли Євросоюз відмовиться від російських нафти й газу. Адже саме ембарго на російські енергоносії здатні підірвати російський бюджет і зупинити військову машину агресорки. Жозе Боррель говорить про це обережно. При чому настільки, що в якийсь момент на його захист став прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"Дві речі допоможуть нам перемогти і завершити цю війну. Це зброя і санкції. Ми говорили по двох напрямках. Продовдення санкцій і унеможливлення їх обходу, також підтримку в сфері технологій і озброєнь. І запевнили в якнайшвидшій її реалізації", - сказав Шмигаль.
Європейська бюрократична машина рухається повільно. Та чи діє вона на межі своїх можливостей?. Про це ТСН питає Жозе Бореля, як він сам оцінює свої дії.
"Ми, я особисто, робимо все, що можемо. Але я знаю, що ми мусимо робити ще", - зазначив Боррель.
Головний європейський дипломат зізнається, сам візит до охопленої вогнем країни - з їхнього боку це сміливий крок, підтримка та сигнал іншим, менш рішучим керівникам в країнах Євросоюзу діяти рішуче.
"Я справді шокований тим, що я побачив, що я почув і те, що відчув сьогодні. Хочу підкреслити: ваша боротьба - це боротьба за всіх нас. Ми вам допоможемо", - запевнив Боррель.