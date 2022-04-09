"Ваша боротьба - це боротьба за всіх нас. Ми вам допоможемо": до України з візитом приїхало керівництво ЄС

"Ваша боротьба - це боротьба за всіх нас. Ми вам допоможемо": до України з візитом приїхало керівництво ЄС

Україна отримала від ЄС опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата в Європейський Союз.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка у Києві передала документ президенту Володимиру Зеленському, зазначила, що його заповнення забере не роки, як зазвичай, а тижні, оскільки відносини України та ЄС є настільки розвинутими, що Брюссель не потребує відповідей.

Також читайте Після геноциду в Бучі Європейський Союз надасть обладнання для збору доказів воєнних злочинів Росії в Україні

З офіційними візитами напередодні до Києва приїхали одразу кілька європейських політиків. Окрім Урсули фон дер Ляєн, президент Зеленський зустрівся з прем'єром Словаччини Едуардом Геґером. Подякував йому за підтримку України, за прийом біженців та за надання Україні зброї для протистояння російській агресії. Завітав до України і головний європейський дипломат Жозеп Борель. Про це повідомляє кореспондентка ТСН Ірина Прокоф'єва.

У січні цього року, коли Росія стягувала до кордонів теніку і солдатів, головний дипломат ЄС сміливо вирушив на український Донбас. Пізніше в Києві, в будівлі Кабміну, він скаже, що означав його тодішній візит.

"Протистояння на кордоні може посилитися. Ми тут для того, щоб іще раз підкрелити підтримку суверінітету України", - сказав тоді Боррель.

Україна отримала опитувальник від ЄС для надання статусу кандидата

Побачене сьогодні змушує досвідченого дипломата реагувати жорсткіше. Він перелічує вже надану допомогу Україні.

"Ми вже надали мільярд євро на озброєння від членів Євросоюзу. За кілька днів, я переконаний, ми ухвалимо ще одне рішення про виділення ще 500 мільйонів євро. Для того, щоб ви могли придбати конкретно те озброєння, яке вам найбільше потрібно", - сказав Боррель.

Він відверто говорить про те, що воєнні злочинці, що знущались над цивільними в українських містах, мають бути покарані. Для цього Євросоюз вже виділив 7 мільярдів євро для створення доказової бази для Міжнародного кримінального суду.

"Потрібно зібрати докази, свідоцтва тих брутальних дій, які були скоєні, не лише в Бучі. Нам потрібно працювати з вами, генеральним прокурором, ми мусимо навчити, дати обладнання, щоб ретельно все задокументувати", - сказав Боррель.

Найболючіше питання - коли Євросоюз відмовиться від російських нафти й газу. Адже саме ембарго на російські енергоносії здатні підірвати російський бюджет і зупинити військову машину агресорки. Жозе Боррель говорить про це обережно. При чому настільки, що в якийсь момент на його захист став прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Дві речі допоможуть нам перемогти і завершити цю війну. Це зброя і санкції. Ми говорили по двох напрямках. Продовдення санкцій і унеможливлення їх обходу, також підтримку в сфері технологій і озброєнь. І запевнили в якнайшвидшій її реалізації", - сказав Шмигаль.

Європейська бюрократична машина рухається повільно. Та чи діє вона на межі своїх можливостей?. Про це ТСН питає Жозе Бореля, як він сам оцінює свої дії.

"Ми, я особисто, робимо все, що можемо. Але я знаю, що ми мусимо робити ще", - зазначив Боррель.

Головний європейський дипломат зізнається, сам візит до охопленої вогнем країни - з їхнього боку це сміливий крок, підтримка та сигнал іншим, менш рішучим керівникам в країнах Євросоюзу діяти рішуче.

"Я справді шокований тим, що я побачив, що я почув і те, що відчув сьогодні. Хочу підкреслити: ваша боротьба - це боротьба за всіх нас. Ми вам допоможемо", - запевнив Боррель.