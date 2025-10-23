"Ваша територія на вашу територію": Зеленський відповів, чи погодиться на обмін земель

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент Володимир Зеленський прокоментував пропозицію диктатора Путіна, яку передав спецпосланець Трампа Віткофф, про вихід ЗСУ з Донбасу в обмін на частину інших українських територій.

Про це глава держави заявив під час пресконференції у Брюсселі.

Зеленський назвав це питання складним. Він пояснив, що з розумінням ставиться, коли партнери України називають цю пропозицію Путіна «обміном територіями».

Реклама

«Це не обмін, коли ви обмінюєте вашу територію на вашу територію. Це не обмін, коли ви обмінюєте „нічого“ на вашу територію. Це просто чиїсь бажання. Росіяни отримають якусь певну додаткову землю, якщо ви вийдете зі своєї території. Це не обмін. Я не розумію, що це таке», — сказав він.

Зеленський наголосив, що йдеться перш за все не лише про територію, а про суверенітет України.

«Це неприйнятно», — підсумував президент.

Нагадаємо, що за інформацією The Financial Times, на переговорах у Білому домі Трамп з лайкою вимагав від Зеленського здати Донеччину, погрожуючи «знищенням».