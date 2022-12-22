"Ваші гроші – це не благодійність": Зеленський звернув увагу США на нову небезпеку

Зеленський вважає, що РФ та Іран можуть атакувати інші країни.

Президент Володимри Зеленський закликав Сполучені Штати продовжувати підтримувати Україну у боротьбі за свою незалежність і свободу.

Про це глава держави сказав під час свого виступу у Конгресі.

"Ваші гроші – це не благодійність. Це інвестиція в глобальну безпеку і демократію, до якої ми ставимося найвідповідальніше", – вважає Зеленський.

За його словами хоча допомога йде на користь Україні, вона також в інтересах США та інших західних союзників. Зокрема, Зеленський звернув увагу, що Росія знайшла собі нового небезпечного союзика – Іран.

"Іранські смертоносні безпілотники, відправлені в Росію сотнями і сотнями, стали загрозою для нашої критичної інфраструктури. Так один терорист знайшов іншого. Це лише питання часу, коли вони атакуватимуть інших ваших союзників, якщо ми не зупинимо їх зараз. Ми повинні це зробити", – сказав він.

Президент наголосив, що підтримка США має вирішальне значення для України. Зеленський запевнив, що не просить американців воювати на українській землі. За його словами, українські солдати справляться з керування американською технікою.

Нагадаємо, що президента Зеленського зустріли у Конгресі гучними оплесками. У своєму виступі він сказав, що наступного року у війні з Росією наступить перелом.

Також глава держави запевнив Конгрес, що Україна не здасться і розповів, як українці святкуватимуть Різдво. Президент закликав Конгрес притягнути Росію до відповідальності і запровадити додаткові санкції.

На завершення він подарував Конгресу США бойовий прапор від захисників Бахмута.