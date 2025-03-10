Вашингтон і Лондон узгоджують позиції щодо України: про що говорили Трамп і Стармер

Стармер наголосив на важливості якнайшвидшого відновлення обміну розвідувальними даними між США та Україною.

Президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провели телефонну розмову 10 березня. Головними темами стали ситуація в Україні та майбутні переговори між американською й українською делегаціями в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє Sky News.

За інформацією Даунінг-стріт, телефонна розмова тривала 20 хвилин. Як зазначив речник британського прем’єра, Стармер наголосив на важливості якнайшвидшого відновлення обміну розвідувальними даними між США та Україною після зустрічі в Саудівській Аравії.

"Прем’єр-міністр висловив сподівання, що переговори матимуть позитивний результат, який дозволить відновити допомогу США та обмін розвідувальною інформацією", – повідомили в уряді Британії.

Крім того, лідери двох країн обговорили питання економічної угоди, переговори щодо якої тривають після попередніх консультацій у Білому домі. Трамп і Стармер зазначили прогрес щодо цього напрямку та домовилися підтримувати зв’язок.

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Також стало відомо, що британські чиновники контактували з українськими колегами на тлі нової хвилі масштабних російських атак на Україну.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 березня, президент Зеленський прибув до Саудівської Аравії.

Зі свого боку представник президента Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що на переговорах в Саудівській Аравії Україна та США обговорять територіальні питання.

Як пише Reuters, у Саудівській Аравії США зʼясовуватимуть, чи готова Україна до поступок заради миру.