Вашингтон і Москва можуть налагодити економічні відносини після закінчення війни в Україні — Трамп

США та Росія можуть налагодити економічні відносини після закінчення війни в Україні.

Про американський президент Дональд Трамп заявив в ефірі Fox News після переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним про Україну.

"Росія володіє ресурсами, які потрібні США" — переконаний Трамп. Йдеться про можливість придбання рідкісноземельних металів.

Також США мають намір розвивати дружні відносини як з Росією, так і з Китаєм.

До того ж президент США назвав правдою те, що США хочуть покращення відносин із Росією.

Додамо, що 18 березня 2025 року відбулися перемовини між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Телефонна розмова тривала близько двох годин.

Нагадаємо, що раніше Трамп запевнив, що не спілкувався з Путіним про припинення допомоги Україні. Мовляв, припинення допомоги Україні — це не та тема, яка фігурувала у розмові президентів обох держав.

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