Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вашингтон і Москва можуть налагодити економічні відносини після закінчення війни в Україні — Трамп

Вашингтон і Москва можуть налагодити економічні відносини після закінчення війни в Україні — Трамп

Президент США Дональд Трамп хоче покращити відносини США з РФ / Фото: ТСН.ua

Американський президент Дональд Трамп хоче дружити з Росією.

США та Росія можуть налагодити економічні відносини після закінчення війни в Україні.

Про американський президент Дональд Трамп заявив в ефірі Fox News після переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним про Україну. 

"Росія володіє ресурсами, які потрібні США" — переконаний Трамп. Йдеться про можливість придбання рідкісноземельних металів. 

Також США мають намір розвивати дружні відносини як з Росією, так і з Китаєм. 

До того ж президент США назвав правдою те, що США хочуть покращення відносин із Росією.

Додамо, що 18 березня 2025 року відбулися перемовини між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Телефонна розмова тривала близько двох годин.

Нагадаємо, що раніше Трамп запевнив, що не спілкувався з Путіним про припинення допомоги Україні. Мовляв, припинення допомоги Україні — це не та тема, яка фігурувала у розмові президентів обох держав.  

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація