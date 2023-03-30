Вашингтон розкритикував "мирні пропозиції" Китаю: можуть підігравати Москві

У Вашингтоні заявили, що не приймуть "мирних пропозицій" Китаю або інших країн щодо війни, які можуть підігравати Кремлеві та знову знову атакувати Україну.

Про це повідомив представника Держдепу Ведант Патель під час брифінгу.

Дипломат наголосив, що також США не приймуть пропозиції, яка дозволить росіянам зібрати нові сили та розпочати новий наступ.

"Важливо пам'ятати, що коли справа доходить до передбачуваної "мирної пропозиції" КНР, це зрештою залежить від України", - сказав він.

Крім того, Патель прокоментував запрошення президента Володимира Зеленського для лідера Китаю Сі Цзіньпіна. За його словами, Вашингтон вітає будь-яку країну, яка "може відіграти конструктивну роль".

"Мирний план" Китаю

Перед річницею вторгнення до України КНР показала свій "мирний план" щодо закінчення війни з 12 принципів. Саме слово "війна" в документі не згадується: в англійській версії автори використовують слова "конфлікт" та "українська криза".

Радник ОП Михайло Подоляк наголосив, що 12 пунктів "мирного плану" Пекіна суперечливі. За його словами, план не може будуватися на задоволенні інтересів агресора, а починатися з обов’язкового виведення російських військ з України.

Президент України Володимир Зеленський сказав: "Є пункти, які зрозумілі мені, є думки, з якими не погоджуюсь, як і весь світ. Але, тим не менш, це вже щось".

Своєю чергою, Володимир Путін заявив, що "мирний план" Китаю може бути взятий за основу для укладання майбутнього мирного договору з Україною. Диктатор впевнений, що нібито Київ і західні союзники із часом погодяться на таку пропозицію.

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