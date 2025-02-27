Вашингтон шукає шлях до ослаблення тандему Путіна і Сі – Рубіо про стратегію США

Рубіо визнав, що повністю розірвати зв’язки між двома авторитарними режимами навряд чи вдасться, однак Вашингтон спробує створити умови, за яких їхній альянс буде менш міцним.

Вашингтон прагне зменшити вплив Китаю на Росію, але робить це обережно, аби не спровокувати конфлікт між двома ядерними державами.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, окресливши стратегію щодо управління відносинами між Москвою та Пекіном, передає Bloomberg.

Рубіо визнав, що повністю розірвати зв’язки між двома авторитарними режимами навряд чи вдасться, однак Вашингтон спробує створити умови, за яких їхній альянс буде менш міцним.

"Я не думаю, що ми зможемо повністю відірвати Росію від Китаю. Але також не вважаю, що їхнє зближення корисне для глобальної стабільності, оскільки обидві країни є ядерними державами", – сказав він в інтерв’ю Breitbart News.

Чи намагається США повторити "хід Ніксона"?

У деяких колах політичні кроки Дональда Трампа щодо Росії розглядають як спробу використати тактику "зворотного Ніксона". У 1972 році тодішній президент США Річард Ніксон історично зміцнив відносини з Китаєм, тим самим ізолювавши Радянський Союз.

Росія та Китай офіційно оголосили про "безмежну дружбу" незадовго до повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році. Відтоді вони виступають єдиним фронтом проти США та Заходу.

Хоча Пекін підтримує контакти з Вашингтоном щодо війни в Україні, невідомо, як саме така дипломатична активність вплине на стратегічне партнерство між Сі Цзіньпінем та Володимиром Путіним.

Реакція Китаю

У відповідь на заяви держсекретаря Рубіо представник МЗС Китаю Лінь Цзянь наголосив, що американські спроби посіяти розбрат між Пекіном і Москвою приречені на провал.

"Китай та Росія мають довгострокові стратегії розвитку, і незалежно від змін у міжнародному ландшафті наші відносини розвиватимуться у власному темпі", – сказав він під час брифінгу в Пекіні.

Чому США побоюються зближення Росії та Китаю?

За словами Рубіо, занадто тісні відносини між Пекіном і Москвою можуть створити серйозні виклики для Вашингтона.

"Якщо Росія стане постійним молодшим партнером Китаю, то отримаємо ситуацію, коли дві ядерні держави діятимуть разом проти США. Це буде серйозна загроза", – заявив він.

Держсекретар наголосив, що санкції проти Росії позбавили її доступу до західних ринків і змусили шукати економічний порятунок у Китаї. Тепер Москва значною мірою залежить від Пекіна як у фінансовій, так і у дипломатичній площині.

"Якщо Росія захоче відновити відносини із США, вона просто не зможе цього зробити, оскільки повністю залежатиме від Китаю", – пояснив Рубіо.

Трамп, Путін і Сі: що далі?

Останнім часом Дональд Трамп суттєво змінив тон своєї політики щодо Росії, ініціювавши переговори з Путіним без залучення інших міжнародних партнерів. Це викликало занепокоєння серед європейських союзників.

Водночас Сі Цзіньпін висловив підтримку "позитивним зусиллям" Москви у врегулюванні війни в Україні. Обидва лідери також підтвердили плани на взаємні візити цього року.

Ще одним кроком, що може вплинути на міжнародний порядок, стала пропозиція Трампа провести тристоронню зустріч між ним, Путіним і Сі.

Рубіо підсумував, що США повинні шукати баланс у відносинах з обома державами, адже це великі ядерні країни, які можуть впливати на глобальну безпеку.

"Сьогодні ми втратили розуміння того, що дипломатія вимагає зрілості та здорового глузду", – резюмував держсекретар.

Нагадаємо, повернення президента Дональда Трампа до Білого дому принесло Пекіну багато неприємних сюрпризів. Чи не найбільше КНР хвилюють заяви про відновленння економічної співпраці між РФ та США, зокрема – розробку корисних копалин у російській Арктиці.