Вашингтон відреагував на корупційний скандал в Україні: "Вітаємо рішучі дії президента Зеленського"

У Сполучених Штатах Америки заявляють, що останні корупційні скандали в Україні не пов'язані з багатомільярдною військовою та гуманітарною допомогою від Вашингтона. Білий дім підтримує рішучість президента Володимира Зеленського.

Про це заявив на брифінгу речник Держдепу Нед Прайс.

"Ми надзвичайно серйозно ставимося до нашої відповідальності за забезпечення належного нагляду за всіма формами американської допомоги, яку ми надаємо Україні... Адміністрації Байдена невідомо про будь-які зловживання з допомогою США", - сказав Прайс, коментуючи відставку заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова на тлі скандалу про закупівлю Міноборони харчування за нібито завищеними цінами.

За його словами, США уважно стежать, щоб допомогу використовували за призначенням. Також Вашингтон активно взаємодіє з українським урядом для підзвітності, запевнив Прайс.

"Ми вітаємо швидкі та рішучі дії президента Зеленського, а також пильність українського громадянського суспільства та ЗМІ в боротьбі з корупцією, в забезпеченні ефективного моніторингу та підзвітності державних закупівель, а також у притягненні до відповідальності осіб, які обіймають державні посади, коли вони не виконують покладених на них зобов'язань", - речник Держдепу.

Скандал із закупівлею харчування для ЗСУ

Днями у ЗМІ з'явилася інформація, що чиновники Міністерства оборони закуповують харчові продукти для військовослужбовців удвічі-утричі дорожче, ніж у магазинах Києва. В матеріалі йшлося, що міністерство підписало угоду на 13 мільярдів гривень з компанією зі статутним капіталом у тисячу гривень, використавши її як фірму-"прокладку".

У Міноборони назвали матеріал видання "брехнею та маніпуляцією". Міністр оборони Олексій Резніков пообіцяв детально перевірити усе. За його словами, Міноборони уклало контракти з 8-ма постачальниками на забезпечення послуги харчування.

У НАБУ заявили, що розслідують закупівлю продуктів харчування для ЗСУ на суму понад 13 млрд грн. Подробиць розслідування не озвучують, наголосивши, що ця інформація засекречена.

Після скандалу заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку. Голова Міноборони підтримав прохання.

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