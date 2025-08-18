У США сказали, якого кроку чекають від Зеленського на зустрічі з Трампом

Прапори України та США / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Реклама

Адміністрація Білого дому розраховує отримати від України власні пропозиції у відповідь на позицію, яку раніше озвучила Росія під час переговорів на Алясці.

Про це повідомив посол США при НАТО Меттью Вітакер в ефірі телеканалу Fox News.

За словами Вітакера, нині саме президент США Дональд Трамп виконує роль ключового посередника у діалозі між Києвом і Москвою. Він уже домігся того, щоб сторони сіли за стіл переговорів, однак подальший прогрес, підкреслив посол, залежатиме від готовності обох учасників рухатися до компромісу.

Реклама

“Якщо президент Володимир Зеленський та його команда приїдуть до Білого дому з пропозицією чи контрпропозицією на те, що Росія висунула на Алясці, це стане важливим наступним кроком у процесі”, — наголосив Вітакер.

Раніше Financial Times писав, що метою президента України Володимира Зеленського на зустрічі з главою США Дональдом Трампом буде встановлення продуктивного процесу мирного врегулювання без тиску на Україну з метою виконання нездійсненних кроків, таких як виведення військ з Донецька та Луганська. Заради цього український лідер готовий піти на “зручний компроміс” по нинішній лінії фронту, який могли б прийняти українці.