Вашингтон і Тегеран сіли за стіл переговорів: хто увійшов до складу делегацій

Делегації США та Ірану зустрілися в Ісламабаді

На Близькому Сході розпочався новий етап дипломатичного врегулювання. Американська та іранська делегації зустрілися в столиці Пакистану Ісламабаді для обговорення шляхів припинення конфлікту.

Про старт переговорного процесу у форматі віч-на-віч та склад дипломатичних місій повідомляє CNN із посиланням на високопосадовця Білого дому.

Тристоронні переговори за посередництва Пакистану

Зустріч делегацій США та Ірану в Ісламабаді є першим прямим контактом сторін від початку загострення ситуації на Близькому Сході. Пакистан під час цих переговорів виконує ключову роль офіційного посередника.

Обидві сторони підійшли до зустрічі максимально серйозно, залучивши посадовців найвищого рангу. Вашингтон спеціально привіз до столиці Пакистану «повний набір американських експертів із відповідних предметних галузей», а також задіяв додаткових фахівців, які підтримують переговори дистанційно з Вашингтона.

Склад переговорних делегацій США та Ірану

Американську місію на переговорах очолює віцепрезидент країни Джей Ді Венс. Разом із ним до Пакистану прибули спеціальний посланець Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер. Згідно зі списком Білого дому, у роботі також беруть активну участь двоє головних радників Венса: радник із національної безпеки Ендрю Бейкер та спеціальний радник у справах Азії Майкл Венс.

З іранського боку до Ісламабада прибула масштабна делегація, яка налічує 71 особу. Як повідомляють державні іранські ЗМІ, до її складу увійшли не лише офіційні перемовники та експерти, а й представники преси та велика група співробітників служби безпеки.

На тлі початку дипломатичного діалогу президент США Дональд Трамп зробив кілька резонансних заяв у своїй соцмережі Truth Social. Він стверджує, що американські військові завдали нищівного удару по військовій потужності Тегерана.

«Сполучені Штати повністю знищили армію Ірану, включаючи весь їхній флот і повітряні сили, та все інше. Їхнє керівництво мертве», — наголосив Трамп.

Крім того, президент США оголосив про старт масштабної операції з розмінування Ормузької протоки. За його словами, американська сторона вже розчищає акваторію для відновлення безпечного судноплавства на користь усього світу, зокрема країн Європи та Азії. Трамп також розкритикував союзників за небажання виконувати цю роботу самостійно.

Показово, що 11 квітня американські військові кораблі вперше від початку конфлікту пройшли через Ормузьку протоку. За словами Трампа, стратегічний водний шлях незабаром буде повністю відкритий, а порожні танкери вже змінюють маршрути і прямують до США під завантаження нафтою.