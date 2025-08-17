Вашингтон між припиненням вогню і “швидкою угодою”: Рубіо відповів, чого прагнуть у США

Марко Рубіо / © Associated Press

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не виключає можливості припинення вогню в Україні в рамках ширшої мирної угоди з Росією. За його словами, додаткові санкції навряд чи змусять Володимира Путіна піти на поступки, тож головний акцент робиться на дипломатії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Під час ефіру програми Meet the Press на NBC Рубіо підкреслив, що США й надалі підтримуватимуть розробку домовленості, яка включатиме як визначення ліній кордону, так і визнання Росією суверенітету України.

Паралельно Дональд Трамп, який вирушив на саміт із Путіним, заявив про бажання не лише домогтися припинення вогню, а й вийти на остаточне врегулювання війни. У коментарі Fox News після зустрічі він зазначив, що закликав би президента Володимира Зеленського укласти угоду з Москвою.

“Повна мирна угода — це найкращий спосіб покласти край війні зараз, навіть якщо для цього доведеться тимчасово погодитися на припинення вогню”, — сказав Рубіо.

Водночас він визнав, що Росія поки не демонструє готовності.

У понеділок у Вашингтоні відбудуться нові переговори за участі Трампа, Зеленського та європейських лідерів, які прагнуть підтримати Україну на тлі зростаючого тиску з боку США.

Рубіо підтвердив, що чинні санкції проти Росії не були послаблені й залишаються в силі. Водночас він не виключив посилення обмежень, якщо переговори зайдуть у глухий кут: “Щойно президент вирішить зробити ці кроки, всі розмови зупиняться”.

За словами держсекретаря, для завершення війни неминучою є взаємодія з Росією, “якою б неприємною вона не здавалася”.

Водночас на пряме запитання, чи ведуться переговори про припинення вогню, Рубіо відповів: “Ні, не ведуться”, але додав: “Давайте будемо відвертими — це не наша війна”.

Раніше Зеленський прокоментував вимоги Трампа, заявивши, що Україна не торгує своїми територіями.