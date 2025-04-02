Вашингтон тимчасово зняв санкції з наближеного до Путіна чиновника. / © Associated Press

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Адміністрація Дональда Трампа погодилася тимчасово зняти санкції з російського високопосадовця Кирила Дмитрієва — близького радника Володимира Путіна та очільника Російського фонду прямих інвестицій. Це рішення дало змогу Дмитрієву прибути до США для участі в дипломатичних переговорах щодо припинення війни в Україні.

Про це повідомляє CNN.

Очікується, що Дмитрієв уже цього тижня відвідає Вашингтон для зустрічі зі Стівом Віткоффом, ключовим представником нової адміністрації. Це буде перший візит російського посадовця до столиці США від моменту повномасштабного вторгнення Росії до України 2022 року — і водночас один із найвиразніших сигналів про розмороження контактів між Москвою та Вашингтоном після повернення Трампа до влади.

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За даними джерел CNN, візит став можливим після того, як Держдепартамент ініціював видачу візи Дмитрієву, а Міністерство фінансів погодило тимчасове зняття обмежень. У відомствах публічно не коментують ці рішення, посилаючись на конфіденційність візових процедур.

Дмитрієв у лютому вже брав участь у неформальних перемовинах із західними представниками в Ер-Ріяді, а також допомагав у звільненні американця Марка Фогеля, засудженого в Росії, що в адміністрації Трампа вважають жестом доброї волі з боку Кремля.

Раніше, 2022 року, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Дмитрієва, назвавши його ключовим фінансовим інструментом Путіна для залучення іноземних інвестицій, у тому числі зі США. Наразі ж у Білому домі демонструють готовність до обережного перегляду підходів — принаймні в частині персональних санкцій — задля спроб дипломатичного прориву.

Раніше повідомлялось, що очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв цього тижня відвідає Вашингтон, де зустрінеться з представником президента США Дональда Трампа.