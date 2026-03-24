Вашингтон “відхрестився” від Києва: посол США відреагував на вето Угорщини щодо допомоги Україні

У США назвали кредит Україні «внутрішньою справою ЄС»

Посол США в Європейському Союзі Ендрю Паздер заявив, що Вашингтон не вважає своєю проблемою блокування Угорщиною кредиту в розмірі 90 мільярдів євро для України. На його думку, європейські країни повинні самостійно знайти спосіб подолати вето Віктора Орбана та забезпечити фінансування Києва.

Про це пише Politico.

Внутрішня справа Євросоюзу

Після повернення Дональда Трампа до влади Сполучені Штати посилили тиск на Європу з вимогою збільшити фінансову допомогу Україні. Усі країни ЄС попередньо погодили виділення кредиту на суму 90 мільярдів євро, однак прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан змінив своє рішення після припинення постачання російської нафти трубопроводом «Дружба».

Попри тісні зв’язки Дональда Трампа з Орбаном, посол США в ЄС підкреслив, що розв’язання цієї кризи лежить виключно в площині європейської дипломатії. За його словами, Вашингтон із задоволенням продаватиме Україні більше зброї, за яку Київ зможе розрахуватися саме цими європейськими коштами.

«Чи буде надано цей кредит і на яких умовах — це питання, яке ЄС має вирішити всередині союзу, і я повністю впевнений, що вони його вирішать», — заявив Ендрю Паздер.

Відносини з Орбаном та вибори в Угорщині

Варто зазначити, що нещодавно Дональд Трамп офіційно підтримав Віктора Орбана напередодні виборів, які відбудуться 12 квітня в Угорщині. У відеозверненні президент США назвав угорського прем’єра фантастичним політиком, який чудово працює для своєї країни.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи змінять позицію Вашингтона звинувачення на адресу очільника МЗС Угорщини у передачі Москві інформації про закриті переговори ЄС, Паздер відмовився від прямих коментарів. Він лише зазначив, що це рішення залишається за президентом США, а сам Трамп відчуває симпатію до Орбана. Посол також висловив сподівання, що після квітневих виборів напруженість у відносинах між Будапештом та Брюсселем значно знизиться, незалежно від результатів голосування.

Нагадаємо, в уряді Польщі жорстко відреагували на візит свого президента до Угорщини. У польському уряді обурені, що Навроцький поїхав до Орбана, який блокує виділення Польщі 2 мільярдів злотих із фондів ЄС.