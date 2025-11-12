ТСН у соціальних мережах

Політика
1116
1 хв

США закликали Росію до прямих переговорів з Україною — Рубіо

Рубіо розповів про шляхи закінчення «кривавого конфлікту».

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Марко Рубіо

Марко Рубіо / © Associated Press

Сполучені Штати Америки продовжують наполягати на дипломатичному шляху вирішення конфлікту в Україні, закликаючи Росію до прямих переговорів.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в мережі Х (Marco Rubio).

Держсекретар Рубіо повідомив, що провів зустріч із заступником міністра закордонних справ України Андрієм Сибігою та колегами з країн «Великої сімки» (G7).

«Зустрівся з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою і моїми колегами з G7, щоб обговорити шляхи зміцнення оборони України та припинення цього кривавого конфлікту», — написав Марко Рубіо.

Ключовий акцент він зробив на позиції США щодо закінчення війни.

«Сполучені Штати залишаються непохитними у співпраці з нашими партнерами, щоб заохотити Росію до дипломатичних дій і безпосередньої взаємодії з Україною заради міцного та тривалого миру», — підкреслив Рубіо.

Нагадаємо, речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив про начебто відкритість Москви до переговорів з Україною та вкотре посипав звинуваченнями на адресу Києва.

Нагадаємо, напередодні тимчасовий повірений у справах РФ у Туреччині Олексій Іванов заявив, що Москва нібито готова до «продовження прямих переговорів з українською стороною» на стамбульському майданчику. За його словами, для діалогу потрібна «політична воля з боку Києва». Іванов додав, що раніше РФ передала Україні «низку пропозицій», зокрема щодо створення трьох робочих груп онлайн, але позитивної реакції не отримала.

1116
