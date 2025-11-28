ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
66
Час на прочитання
1 хв

Вашингтон засекретив новий мирний план навіть від ЄС — Politico

За інформацією видання, США «відсторонили» Європу від українського мирного плану.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Деталі нового мирного плану України тримають у таємниці

Деталі нового мирного плану України тримають у таємниці / © ТСН.ua

Зміст нової версії мирного плану по Україні тримають у таємниці навіть від ЄС.

Про це пише Politico.

Видання нагадало слова президента Володимира Зеленського, що переговори між українською та американською делегаціями щодо мирного плану триватимуть протягом вихідних. Однак європейські чиновники залишаються здебільшого в невідомості щодо останніх змін в документі.

Високопоставлений дипломат ЄС розповів, що остання версія ретельно приховуєтья, щоб уникнути повторення «зливу» і минулотижневого ажіотажу після витоку 28-пунктового плану Дональда Трампа

«Це безпрецедентна ситуація з дипломатичної точки зору. Ніхто з нас не має такої інформації», — зазначив дипломат.

Нагадаємо, що в Білому домі заявили про зрушення в підготовці «мирного плану».

Дата публікації
Кількість переглядів
66
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie