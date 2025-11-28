Деталі нового мирного плану України тримають у таємниці / © ТСН.ua

Зміст нової версії мирного плану по Україні тримають у таємниці навіть від ЄС.

Про це пише Politico.

Видання нагадало слова президента Володимира Зеленського, що переговори між українською та американською делегаціями щодо мирного плану триватимуть протягом вихідних. Однак європейські чиновники залишаються здебільшого в невідомості щодо останніх змін в документі.

Високопоставлений дипломат ЄС розповів, що остання версія ретельно приховуєтья, щоб уникнути повторення «зливу» і минулотижневого ажіотажу після витоку 28-пунктового плану Дональда Трампа

«Це безпрецедентна ситуація з дипломатичної точки зору. Ніхто з нас не має такої інформації», — зазначив дипломат.

Нагадаємо, що в Білому домі заявили про зрушення в підготовці «мирного плану».