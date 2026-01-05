Василь Малюк погодився піти у відставку / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 5 січня, очільник СБУ Василь Малюк пішов у відставку.

Про своє рішення він повідомив у Телеграм.

«Йду з посади голови Служби безпеки. Залишаюсь в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди. Впевнений, що сильна і сучасна спецслужба — запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує президент України у сфері оборони, і я дякую йому», — написав він.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський зазначив, що зустрівся з Малюком — у них була розмова.

«Зустрілися з Василем Малюком. Подякував йому за бойову роботу й запропонував зосередитися саме на такій роботі. Має бути більше українських асиметричних операцій проти окупанта й російської держави, більше наших сильних результатів у знищенні ворога. Василь Васильович уміє це найкраще й саме цим продовжить займатись у системі СБУ. Доручив Василю Малюку зробити напрямок наших асиметричних операцій найсильнішим у світі. Ресурси та належна політична підтримка для цього є. Разом обговорили й кандидатури, щоб обрати нового главу СБУ», — йдеться у дописі президента.

Замість Малюка очолювати СБУ призначили очільника спецпідрозділу «Альфа» генерал-майора Євгена Хмару.

Чим відзначився Василь Малюк на посаді очільника СБУ. Результати говорять самі за себе:

⁠Спецоперація СБУ «Павутина» — уражено 41 літак стратегічної авіації РФ.

⁠Три удари по Кримському мосту у 2022, 2023 та 2025 роках.

Винахід морських дронів «Sea Baby» та ураження ними 14 кораблів РФ

Ліквідація воєнних злочинців і топ-зрадників: Ігоря Кірілова (Генерал Самокат), Іллі Киви, Владлена Татарського, Армена Саркісяна, Валерія Транковського та інших.

Системне руйнування далекобійними дронами нафтової галузі РФ

Викриття «агентів ФСБ в рясах» — понад 180 кримінальних справ щодо представників УПЦ МП

Ліквідація 128 агентурних мереж та вручення 3 800 підозр за держзраду.

Самоочищення Служби від «щурів» та російських агентів.

⁠Проведення бойових операцій, які змінили перебіг війни (участь у боях на Київщині, Житомирщині, Харківщині, Херсонщині, Курщині, звільнення острова Зміїний)

