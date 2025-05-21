Папа Римський Лев XIV, можливо, готовий взяти участь у мирних переговорах / © Vatican News

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Не виключено, що Папа Римський Лев XIV запропонував провести мирні переговори між Росією та Україною у Ватикані, але поки що ні сам Папа, ні представники Ватикану не робили таких публічних заяв, тож перспектива мирних переговорів у Ватикані залишається незрозумілою.

Про це пише Reuters.

Провести мирні переговори між Україною та Росією у Ватикані запропонував президент США Дональд Трамп. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у вівторок, 20 травня, заявила, що Папа Римський підтвердив свою готовність провести переговори під час телефонної розмови, але пресслужба Ватикану відмовилася коментувати цю інформацію.

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Професор Массімо Фаджіолі з університету Вілланова в Пенсільванії припустив, що Ватикан побоюється спроб політизувати процес зміни понтифіка.

«Цікаво відзначити, що поки що процес передачі влади Папи ще триває… очыльники урядів різних країн, зокрема Італії, намагаються чинити тиск на Ватикан, щоб він взяв участь у мирних переговорах, які за останні три роки ні до чого не привели», — сказав Фаджіолі.

Один із чиновників Ватикану, який розмовляв із журналістами на умовах анонімності, повідомив, що Святий Престол дотримується загальної політики відкритості для проведення переговорів з метою припинення будь-якого глобального конфлікту. Однак Ватикан обережний і не демонструє надмірної запопадливості, щоб не здатися упередженим по відношенню до однієї зі сторін, що воює.

Автори статті зазначають, що Ватикан, який має посольства у багатьох світових столицях, часто грає роль посередника в конфліктах, але зазвичай воліє уникати висвітлення в пресі та діє за лаштунками.

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Нагадаємо, Трамп зробив дивну заяву про завершення війни в Україні. Президент США повідомив про позитивні наслідки його розмови із російським диктатором.