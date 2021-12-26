"Важке місце": Данілов висловився щодо можливого нападу РФ з Азовського моря

Україна втратила 70% свого військово-морського флоту в 2014 році.

Азовське море з погляду можливого вторгнення Російської Федерації - це важке для України місце.

Про це The Washington Post сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

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Азов - "дуже важким місцем для нас", - так він висловився щодо інформації Washington Post про те, що Росія може розпочати вторгнення до України не з суші - східного кордону, а саме з Азовського моря.

До слова, Україна втратила 70% свого військово-морського флоту в 2014 році, коли Росія захопила Севастополь, Чорноморський порт на Кримському півострові.

За словами Данілова, будь-якій спробі вторгнення через море Україна протидіятиме за допомогою крилатих ракет наземного базування "Нептун". Очікується, що перший дивізіон цього ракетного комплексу найближчим часом стане на бойове чергування.

Як повідомлялося, РФ продовжує нарощувати військові сили вздовж українських кордонів. У Міноборони України опублікували свіжу карту, на якій показано розташування військ та важкої техніки. Зокрема, на східному кордоні сконцентровано близько 10 батальйонних тактичних груп. На території Білорусі перебувають авіаційні частини, танковий батальйон і мотопіхотні підрозділи. В Курській області розмістили табір з озброєнням і бойовою технікою.

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