"Важке озброєння прямує до нас": Кулеба поділився підсумками розмови з Блінкеном

"Важке озброєння прямує до нас": Кулеба поділився підсумками розмови з Блінкеном

Голова МЗС Дмитро Кулеба за підсумками розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном 27 травня повідомив, що додаткове важке озброєння від Сполучених Штатів вже прямує до України.

Кулеба також поінформував, що Україна та США працюють пліч-о-пліч, щоб доставити український продовольчий експорт, "попри безрозсудну російську блокаду".

Про це український міністр написав у Мережі.

"Поговорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Я ціную його особисті зусилля щодо забезпечення сталої підтримки України з боку США та всього світу. Важке озброєння на першому місці на нашому порядку денному, і ще більше прямує до нас", – йдеться у повідомленні Кулеби.

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Нагадаємо, раніше про розмову голови МЗС України та держсекретаря США повідомили в Держдепартаменті. Там вказали, що Кулеба з Блінкеном обговорили продовження безпекової допомоги для України та глобальну продовольчу кризу, викликану війною РФ.

Зауважимо, що Україна просить США надати системи MLRS та системи HIMARS, здатні змінити хід війни. Проте, не дивлячись на лендліз, Білий дім досі зволікає з постачанням цих систем.

Жданов: Україна почне отримувати зброю по лендлізу від США в другій половині червня

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