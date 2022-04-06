"Важкі часи вимагають важких рішень": Кулеба розповів, що необхідно зробити, аби зупинити Путіна

Йдеться, зокрема, про газове та нафтове ембарго.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що новий п’ятий пакет санкцій від ЄС проти Росії не здатний зупинити Путіна. Для цього необхідно запровадити ембарго на російські газ і нафту, а також відключити від SWIFT усі російські банки.

Про це очільник МЗУ України написав у Твіттері.

Також читайте Франція збирається в наступному пакеті санкцій проти РФ запровадити обмеження на нафту і вугілля

"Я ціную посилення п’ятого пакету санкцій ЄС: заборону на російське вугілля, доступу суден до портів ЄС і операторів автомобільного транспорту. Але щоб зупинити Путіна, знадобиться газове/нафтове ембарго та відключення від SWIFT усіх російських банків. Важкі часи вимагають важких рішень", – написав Кулеба.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що п'ятий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії є кращим, аніж раніше планувався, але зробити можна більше.

Читайте також: