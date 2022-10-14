Важко не провести паралель із Голодомором-геноцидом - канадський міністр про обстріли України

Російські удари по цивільній інфраструктурі Україні можуть свідчити про бажання РФ морити українців голодом, як під час Голодомору.

Про це заявив міністр міжнародного розвитку Канади Харджит Саджан, - пише Укрінформ.

“Згодом ми визначимося з актуальною термінологією, але, зважаючи на кількість ракет, використаних проти цивільних, важко не провести паралель із Голодомором-геноцидом”, - зауважив Саджан.

Він додав, що Канада розуміла, що енергетична інфраструктура України може стати мішенню, “але ми не усвідомлювали, що Путін діятиме настільки навмисно”.

“Ми не можемо виключати цього. Прямі удари по енергетичній інфраструктурі мають безпосередній вплив на цивільних”, - переконаний посадовець.

Саджан підкреслив, що “решті світу дуже важливо пам’ятати, що в Україні вже не вперше чиняться такі масові злочини”.

Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда також порівняв дії росіян щодо знищення врожаю в Україні та блокування експорту зерна з Голодомором 1930-х років.

Додамо, що у четверту суботу листопада, в Україні вшановують День пам'яті жертв Голодоморів. Пам'ятна дата була запроваджена указом президента України 1998-го. 2006-го законом України Голодомор 1932-1933 років було визнано геноцидом.

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