Важлива дипломатична перемога: Кіпр не блокуватиме відключення РФ від SWIFT

Важлива дипломатична перемога: Кіпр не блокуватиме відключення РФ від SWIFT

Українська дипломатія продовжує працювати.

Кіпр заявив, що не блокуватиме відключення Росії від SWIFT.

Про важливу дипломатичну перемогу повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

"Вдалося. Кіпр заявив, що не блокуватиме відключення РФ від SWIFT. Українська дипломатія продовжує працювати 24/7 та добиватися важливих рішень для захисту України від російських загарбників", - написав він.

Нагадаємо, що президентом Франції Еммануель Макрон підтримав персональні санкції для Путіна і відключення держави-агресора від SWIFT.

Італія також підтримає відключення Росії від SWIFT.