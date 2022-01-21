"Важливі дії, а не слова": Блінкен заявив, що Росія стоїть перед вибором

Блінкен зауважив, що попри переговори, РФ продовжує нарощувати сили біля українського кордону.
Державний секретар США Ентоні Блінкен, який 21 січня провів зустріч із головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, заявив, що Росія наразі стоїть перед вибором. Йдеться про те, який шлях обере Кремль, конфлікт чи переговори.
Про це Блінкен повідомив на пресконференції після переговорів із Сергієм Лавровим.
"Росія стоїть перед вибором – переговори чи конфлікт", – сказав Блінкен.
За його словами, США готові до обох варіантів. Він наголосив, що перетин російськими військами кордону України вважатиметься вторгненням і матиме відповідь.
Крім того, держсекретар США закликав Росію довести діями свої заяви про начебто відсутність наміру нападати на Україну. Блінкен уточнив, що Росія залучена в дипломатичні переговори, але паралельно продовжує сконцентровувати сили на кордоні з Україною.
"Російські офіційні особи багаторазово заявляли, що не мають намірів вторгатися в Україну. Але значення мають не слова, а дії, те, що є видимим", - сказав Блінкен.
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