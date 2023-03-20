Важливі оборонні рішення: Зеленський розкрив деталі нової допомоги від ЄС та США

ЄС та США ухвалили важливі рішення для постачання снарядів Україні.

Євросоюз погодив спільний план, щоб прискорити постачання снарядів для України.

Про важливі оборонні рішення міжнародної спільноти, спрямовані на допомогу Україні, розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 20 березня.

"Вага цього рішення – 2 мільярди євро. Передбачено як невідкладне постачання, так і виробництво боєприпасів", – повідомив Зеленский.

Глава держави наголосив, що це стратегічний крок, який додає впевненості у перемозі над державою-терористкою.

Також Зеленський розповів про новий оборонний пакет від Сполучених Штатів. Обсяг – 350 мільйонів доларів.

"Це ракети для HIMARS, артилерійські та інші боєприпаси – усе, що справді необхідно, щоб підтримати наших воїнів", – підсумував він.