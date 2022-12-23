Важливі угоди з Білоруссю втратили чинність: що вирішив уряд

На засіданні Кабміну ухвалено рішення про розірвання деяких угод, які діяли між Україною та Білоруссю.

Кабінет міністрів України припинив дію низки угод із Білоруссю. Зокрема, втратила чинність угода про повітряне сполучення, яка діяла від 1995 року.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі постійний представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук за підсумками засідання Кабміну в п’ятницю, 23 грудня.

Також Кабмін припинив дію ще однією важливої угоди — про взаємні постачання озброєння, військової техніки, інших матеріальних засобів та надання послуг для потреб оборони й безпеки, яку було укладено 16 грудня 1994 року.

Окрім того, за рішенням уряду втратили свою чинність такі угоди з Білоруссю:

про додаткові заходи довіри й безпеки (від 16.04.2001 р.);

про проведення спільних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в галузі озброєння і військової техніки (від 18.10.2005 р.);

про взаємну охорону прав на результати інтелектуальної діяльності, що створені й надані в ході двостороннього військово-технічного співробітництва (від 18.10.2005 р.).

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 19 грудня у Мінську провів переговори із самопроголошеним білоруським лідером Олександром Лукашенком. Офіційно темою переговорів було названо "зміцнення обороноздатності" і економічну співпрацю, проте експерти переконані, що двоє диктаторів зустрілися, щоб обговорити подальше перетворення Білорусі на російську військову базу, а також створення плацдарму для нового наступу на територію України.

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