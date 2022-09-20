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Важливий для України тиждень на Генасамблеї ООН та нюанси вакцинації від ковіду: головні новини ночі 20 вересня

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Важливий для України тиждень на Генасамблеї ООН та нюанси вакцинації від ковіду: головні новини ночі 20 вересня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 20 вересня: 

  • Міністри закордонних справ ЄС на зустрічі перед початком Генасамблеї ООН поспілкуються про дії Росії проти України. Читати далі –>
  • Українська делегація на Генасамблеї ООН закликатиме до створення спецтрибуналу для притягнення Росії до відповідальності за злочини агресії та про механізм відшкодування збитків, завданих країні війною. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Читати далі –>
  • В Україну доставили 400 тисяч доз вакцини Comirnaty/Pfizer. Читати далі –>
  • Остання важлива зміна в Україні – дозвіл вакцинації дітей віком 5-11 років проти COVID-19. Читати далі –>
  • У МОЗ нагадали про необхідність захистити себе та рідних від COVID-19 перед початком епідемічного сезону. Читати далі –>

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