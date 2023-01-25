"Важливий крок": Зеленський подякував Байдену за танки Abrams

Президент Володимир Зеленський подякував своєму американському колезі Джо Байдену за надання Україні танків Abrams M1.

Про це Зеленський написав у Тwitter.

"Дякую Джо Байденові за чергове сильне рішення – надати Україні танки Abrams. Вдячний американському народу за потужну лідерську підтримку! Це важливий крок до перемоги над російським агресором. Зараз вільний світ як ніколи об'єднаний заради спільної мети – звільнення України від загарбників. Рухаємося вперед", – зазначив глава держави.

Нагадаємо, сьогодні на брифінгу Джо Байден оголосив, що США передають Україні 31 танк Abrams. Також глава Білого дому запевнив Україну у "потужній" підтримці США та ЄС. Крім того, розповів про плани ЗСУ провести контрнаступ.

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