"Важливий політичний момент": Кулеба розповів про обіцянку від Польщі для України в перший день війни

Голова МЗС Дмитро Кулеба розповів, що у перший день повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого польська влада пообіцяла Україні підтримувати її до кінця війни.

У ніч проти 24 лютого Кулеба саме вилетів зі США до Стамбула.

Про це міністр розповів в інтерв’ю журналістові Дмитрові Гордону.

"І тут я бачу новину, що в "Борисполі" літак йшов на злітку – його розвернули і назад припаркували. І я все зрозумів. І написав відразу повідомлення помічнику, що потрібно перебивати квитки "Стамбул-Київ" на "Стамбул-Варшава", – поділився спогадами очільник МЗС.

Кулеба зізнався, що в той момент не зміг стримати сліз, адже усвідомив масштаб трагедії, що розгорнеться в Україні.

Міністр розповів, що вже в аеропорту Варшави український посол у Польщі Андрій Дещиця сказав, що голову МЗС хоче прийняти польський президент Анджей Дуда.

"Я приїхав до їхньої Ради національної безпеки. Така закрита, закапсульована кімната. Там був президент Дуда, (тодішній прем'єр – ред.) Ярослав Качинський, всі військові, карта вже була – все. Ну, так, був такий, важливий політичний момент. Вони кажуть: "Дивіться. Ми будемо з вами стільки, скільки ви будете воювати", – розповів Кулеба.

Він також повідомив, що вже в ніч проти 25 лютого дістався до кордону з Україною, зустрівся там з рідними і повернувся додому.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що кремлівський режим і Росія загалом порушили велике табу, яким був жорсткий кордон безпеки весь час після Другої світової війни.

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