Важливо не дати РФ простору для втілення її політики ескалації у відносинах Сербії і Косово - МЗС України

Дипломати нагадали, що для допомоги українцям відкрито цілодобову "гарячу лінію" посольства України в Сербії: +381631113185.

Міністерство закордонних справ України наголошує, що важливо не дати Російській Федерації простору для втілення її політики ескалації у відносинах Сербії і Косово.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

”Україна вітає досягнення компромісного рішення Пріштіни про відтермінування початку процедур перереєстрації сербських автомобільних номерних знаків та персональних документів. Закликаємо сторони до конструктивного діалогу заради ґарантування безпеки усіх громадян, збереження миру та забезпечення стабільного розвитку Західних Балкан”, - сказано у заяві.

В МЗС наголосили, що ”важливо не дати Російській Федерації простір для втілення її політики ескалації в регіоні”.

Також українські дипломати нагадали, що для допомоги українцям відкрито цілодобову "гарячу лінію" посольства України в Сербії: +381631113185.

Довідка: Республіка Косово — частково визнана держава на Балканах, чию незалежність визнали понад 100 країн, зокрема більшість країн Європи. Україна не визнає Косово, вважаючи цю територію частиною Сербії. Ключова причина – наявність в Україні проблем із незаконно анексованим Кримом та окупацією частини Донбасу. Однак, від 2019 року Україна визнає косовські паспорти для оформлення віз.

Нагадаємо, 31 липня на півночі Косова почалися зіткнення через зміни правил проїзду. І хоча уряд частково визнаного Косова пішов на поступки - сербські протестувальники все ще не розблокували дороги.

Загострення на Балканах: чим продовжиться протистояння між Косово та Сербією

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