Важливо підтримати Україну та допомогти їй відбити імперіалістичний напад - Шольц

Важливо підтримати Україну та допомогти їй відбити "цей імперіалістичний напад".

Про це заявив канцлер Олаф Шольц під час «Діалогу з громадянами», - пише Укрінформ.

Він прийняв рішення відійти від багаторічної політики федерального уряду не постачати зброю в кризові регіони. При цьому Німеччина «ніколи не буде робити односторонніх кроків, завжди орієнтуючись на те, що роблять союзники» і діятиме «виважено та обережно».

На підставі цього Україні були передані системи протитанкового захисту, ППО, боєприпаси тощо.

«Були поставлені і будуть постачатися дуже сучасні системи», - зауважив глава уряду ФРН, згадавши Panzerhaubitze 2000, реактивні системи залпового вогню, зенітні танки Gepard, радари, систему IRIS-T, якої немає поки що навіть на озброєнні Бундесверу, «і за допомогою якої можна захистити таке місто як Одеса».

Коментуючи пропозиції деяких держав заборонити видачу росіянам туристичних віз, канцлер повторив свою позицію – він не підтримує цього, адже «це є війна Путіна», а щодо усіх росіяни, мовляв, «не треба робити такого узагальнення».

Водночас Путін вважає демократію і свободу «заразним вірусом», який є дуже небезпечним для нього. Путін шкодить власному народу. Для нормалізації відносин потрібно, аби російська влада визнала, що вона не має права нав’язувати свою волю, свій «мир» Україні.

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