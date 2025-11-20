Важлива розмова: Зеленський хоче поговорити з Трампом найближчими днями

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп / © Офіс президента України

Реклама

Президент України Володимир Зеленський планує провести розмову з президентом США Дональдом Трампом найближчими днями, щоб обговорити американські пропозиції щодо закінчення війни. Він наголосив, що Київ не хоче втратити підтримку Америки, оскільки саме її сила здатна «наблизити мир реально» та змусити Росію нарешті стати серйозною у своїх намірах.

Про це президент повідомив у своєму вечірньому зверненні до країни у четвер, 20 листопада.

Важливість діалогу з Трампом

Напередодні Україна отримала від вагомої американської делегації пропозиції — пункти плану для завершення війни. Володимир Зеленський повідомив, що команди вже почали працювати над цими пропозиціями. Він наголосив, що ключовим елементом подальшої роботи є підтримка і прямий діалог із ключовими фігурами США, та чітко заявив про свої очікування.

Реклама

«Я розраховую найближчими днями говорити з президентом Трампом. Ми усвідомлюємо, що сила Америки та підтримка Америки можуть наблизити мир реально, і ми не хочемо це втратити,» — підкреслив Зеленський.

Це свідчить про високу важливість, яку Київ надає прямим переговорам із Трампом в контексті дипломатичної активізації.

Налаштованість Росії та українська позиція

Президент Зеленський також прокоментував мотиви Росії у війні, зазначивши, що Кремль наразі не має реального бажання миру, а лише намагається виграти час для війни та відкласти санкції.

Саме в цьому контексті, на думку українського лідера, потужна позиція Сполучених Штатів може стати вирішальною.

Реклама

«Америці по силах зробити так, щоб російська налаштованість на закінчення війни нарешті стала серйозною. Буду заради цього працювати й надалі на сто відсотків — весь мій час саме цьому зараз присвячений,» — заявив президент.

Україна прагне досягти «справжнього та достойного миру», який поважатиме її суверенітет та незалежність. Володимир Зеленський запевнив, що Київ «робитиме все, щоб ніхто у світі не сказав, що начебто це ми зриваємо дипломатію».

Нагадаємо, нардеп розкрив деталі 28 пунктів «мирного плану» Трампа. Згідно з оприлюдненими даними, план охоплює дев’ять ключових блоків: від безпеки до внутрішньополітичних процесів в Україні та ролі Росії у світовій системі.