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"Важлива зустріч": Трамп розповів, чого очікує від переговорів у Стамбулі
Трамп називає потенційну зустріч між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним у Стамбулі у четвер «дуже важливою» і наполяє, щоб вона врешті відбулася.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що ймовірна зустріч між Україною та Росією 15 травня у Туреччині є «дуже важливою», і сподівається, що її результати будуть позитивними.
Про це глава Білого дому сказав під час прес-конференції в понеділок, 12 травня.
«Я думаю, що з цієї зустрічі можуть вийти хороші речі. Я наполягав, щоб ця зустріч відбулася. Потрібно зупинити жахливе кровопролиття», — зазначив Трамп.
Нагадаємо, що російський диктатор Путін відкинув пропозицію про перемир’я і заявив, що потрібно повернутися до переговорів у так званому «стамбульському форматі». Ці переговори він «призначив» на четвер, 15 травня.
Своєю чергою президент США Дональд Трамп закликав Україну негайно погодитись на перемовини в Туреччині.
Президент Зеленський погодився на переговори у Стамбулі і заявив, що сподівається на особисту зустріч із Путіним у Туреччині.
Натомість аналітик Sky News з питань оборони та безпеки Майкл Кларк сумнівається, що Путін особисто полетить до Туреччини.