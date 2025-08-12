Важливе поле битви, де Путін зараз перемагає: Sky News про саміт на Алясці

Володимир Путін. / © Associated Press

Саміт на Алясці за участі президента США Дональда Трампа і “фюрера” РФ Володимира Путіна є “дуже важливим полем битви” для України та Європи. Натомість для диктатора Кремля - це лише “велика та величезна перемога”.

Про це заявив колишній посол України, голова Центру нових рішень Костянтин Єлісєєв в коментарі Sky News.

Натомість, зі слів Єлісєєв, переговори в американському штаті “для Путіна також є інструментом ведення війни”.

“Цей саміт [присвячений] не лише Україні, а й порядку, заснованому на правилах, європейській безпеці. Ось чому ми... європейські союзники, будьмо єдиними, будьмо рішучими та достатньо сміливими, щоб виграти цю битву з Путіним”, - додав ексдипломат.

Нагадаємо, Bloomberg пише про те, що Путін готує хитрий хід на Алясці. Адже для “фюрера” ця подія стала несподіваною перемогою, яку він може використати для пом’якшення загрози від санкцій адміністрації Білого дому та одночасного продовження військових операцій.

Тим часом FT наголошує, що Трамп має ризики під час розмові з диктатором Росії. Президент США може «уникнути катастрофи» на Алясці, відмовившись від обговорень з ним питань українського суверенітету чи територіальної цілісності без залучення президента України Володимира Зеленського.