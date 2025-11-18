- Дата публікації
Важливі домовленості в Іспанії та активізація перемовин у Туреччині: Зеленський розкрив цікаві деталі
Глава держави поділився своїми планами на 18-20 листопада наголосивши на необхідності щоденного результату у відносинах із партнерами.
Президент України Володимир Зеленський окреслив свій насичений графік на початок тижня, який включає візити до Іспанії та Туреччини, а також підготовку до засідання Ставки та зустрічі з керівництвом парламенту.
Глава держави поділився планами у Telegram, наголосивши на необхідності щоденного результату у відносинах із партнерами.
Іспанія — більше сили та допомоги
У вівторок, 18 листопада, президент Зеленський перебуває в Іспанії. За його словами, зустрічі готувалися тривалий час, а ключове завдання — отримати від «ще однієї сильної країни» більше допомоги для захисту життя та наближення кінця війни.
«Працюємо, щоб зустріч із Премʼєр-міністром Іспанії Санчесом принесла домовленості, які дадуть нам більше сили,» — підкреслив Зеленський.
Туреччина — відновлення обмінів та перемовин
У середу, 19 листопада, заплановані зустрічі у Туреччині. Президент анонсував активізацію перемовин та повідомив про наявність «напрацьованих рішень», які будуть запропоновані турецьким партнерам.
Серед пріоритетів у Туреччині — наближення закінчення війни, а також відновлення обмінів та повернення полонених.
Плани на середину тижня
Крім міжнародних візитів, президент готує низку внутрішніх рішень:
На четвер, 20 листопада, доручено готувати Ставку Верховного головнокомандувача.
Протягом тижня відбудуться розмови з урядовцями, а також зустріч із керівництвом Верховної Ради та депутатами фракції «Слуга народу».
Зеленський готує «декілька необхідних законодавчих ініціатив і принципові швидкі рішення, які потрібні нашій державі».
