Важливі домовленості в Іспанії та активізація перемовин у Туреччині: Зеленський розкрив цікаві деталі

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський окреслив свій насичений графік на початок тижня, який включає візити до Іспанії та Туреччини, а також підготовку до засідання Ставки та зустрічі з керівництвом парламенту.

Глава держави поділився планами у Telegram, наголосивши на необхідності щоденного результату у відносинах із партнерами.

Іспанія — більше сили та допомоги

У вівторок, 18 листопада, президент Зеленський перебуває в Іспанії. За його словами, зустрічі готувалися тривалий час, а ключове завдання — отримати від «ще однієї сильної країни» більше допомоги для захисту життя та наближення кінця війни.

«Працюємо, щоб зустріч із Премʼєр-міністром Іспанії Санчесом принесла домовленості, які дадуть нам більше сили,» — підкреслив Зеленський.

Туреччина — відновлення обмінів та перемовин

У середу, 19 листопада, заплановані зустрічі у Туреччині. Президент анонсував активізацію перемовин та повідомив про наявність «напрацьованих рішень», які будуть запропоновані турецьким партнерам.

Серед пріоритетів у Туреччині — наближення закінчення війни, а також відновлення обмінів та повернення полонених.

Плани на середину тижня

Крім міжнародних візитів, президент готує низку внутрішніх рішень:

На четвер, 20 листопада, доручено готувати Ставку Верховного головнокомандувача.

Протягом тижня відбудуться розмови з урядовцями, а також зустріч із керівництвом Верховної Ради та депутатами фракції «Слуга народу».

Зеленський готує «декілька необхідних законодавчих ініціатив і принципові швидкі рішення, які потрібні нашій державі».

