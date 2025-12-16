ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
987
Час на прочитання
1 хв

Важливі заяви Зеленського та падіння копії статуї Свободи у Бразилії: головні новини ночі 16 грудня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 16 грудня 2025 року:

  • Зеленський поспілкувався з Трампом: стало відомо, на які безпекові документи розраховує Україна Читати далі –>

  • Зеленський підтримав ідею різдвяного перемир’я: що відомо Читати далі –>

  • Зеленський відверто розповів про вибори та чи буде референдум щодо мирної угоди Читати далі –>

  • Зеленський назвав ймовірні терміни можливої зустрічі з Трампом Читати далі –>

  • У Бразилії обвалилася 35-метрова копія статуї Свободи (фото) Читати далі –>

Дата публікації
Кількість переглядів
987
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie