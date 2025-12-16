- Дата публікації
Важливі заяви Зеленського та падіння копії статуї Свободи у Бразилії: головні новини ночі 16 грудня 2025 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 16 грудня 2025 року:
Зеленський поспілкувався з Трампом: стало відомо, на які безпекові документи розраховує Україна Читати далі –>
Зеленський підтримав ідею різдвяного перемир’я: що відомо Читати далі –>
Зеленський відверто розповів про вибори та чи буде референдум щодо мирної угоди Читати далі –>
Зеленський назвав ймовірні терміни можливої зустрічі з Трампом Читати далі –>
У Бразилії обвалилася 35-метрова копія статуї Свободи (фото) Читати далі –>